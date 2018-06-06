جمعية عنابة الخيرية تقيم إفطارا خيريا في مدينة البيرة

نظمت جمعية عنابه الخيرية في فلسطين أمس الثلاثاء 5\6\2018 إفطارا خيريا في قاعة بمدينة البيرة، بحضور النائب في المجلس التشريعي أبن قرية عنابة المهجرة "جهاد طمليه"، وممثلي لعدد من المؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمعية، وعدد من الشخصيات السياسية والوطنية والاقتصادية ولجنة الطفل في الجمعية، وبدعم من ب شركة ترانزيت لتجارة السيارات، وعدد من رجال الأعمال.

وأكد رئيس الجمعية نايف طمليه في كلمته على أهمية الاهتمام المجتمعي و التفاعل الاهلي في كل نشاطات المحافظة، و وحدة الجسم الفلسطيني لخدمة القضايا الوطنية و المجتمعية الحساسة لصالح كل مواطن فلسطيني، مشيرا إلى إنجازات الجمعية خلال الجديدة في العام 2018 بإنجاز مشروع الكسوة الشتوية و توزيع حرامات شتوية على المحتاجين، و مشروع السلة الغذائية الشتوية، و مشروع دراسة و إحصاء للإبداعات الريادية في فلسطين، و مشروع تكريم و زيارات عوائل الشهداء و الأسرى، و إطلاق رسائل الحرية في يوم الأسير الفلسطيني، و المشاركة في مسيرات و فعاليات العودة بفرقة أطفال عنابة، و تشكيل لجنة إعلامية و شبابية و نسوية للجمعية، و مشروع الدراسة لحالة الخريجين و طلاب الجامعات المتطوعين و ربطهم بمنظومة العمل المجتمعي، و مشروع زيارات و تهنئة المسنين ابرز إلى أهمية لعب دورنا كأهالي في خدمة هذه الفئة لأن خدمتهم والاعتناء بهم عبادة تقرب إلى الله.

ووجه الشاب إبراهيم يوسف رسالة اللجنة الشبابية في الجمعية، ودعوة مفتوحة للقطاعين العام والخاص بوجوب ضرورة الاهتمام بدعم فعاليات الجمعية، وشكر جمعية قرة عيون التي تبرعت بهدايا فقرة تكريم الاطفال المبدعين بألعاب وهدايا عينية.

وقدم هاني محمود زياد فقرة دينية، وحث الحضور على استغلال العشر الأواخر من رمضان بالعبادة والعمل الصالح والزحف الى المسجد الأقصى لمن استطاع، والتذكير بأهمية زكاة الفطر، والصدقات، والزكاة خاصة في الشهر الفضيل.

وتحدث السيد صلاح حسين من اللجنة الإستشارية للجمعية عن تأسيس الجمعية عام ألفين و ثلاث ميلادي ليكون نواه لجسم عنابي مجتمعي ، وعن أنشطة الجمعية والتي تقدمت بفعل النوايا الخالصة والجهود الصادقة والأيدي الكريمة لتفتح للجمعية عدة مجالات في تقديم الخدمات المجتمعية .

وتحدث حسين عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي ترغب الجمعية في عملها للخدمة الأهلية و التنموية ومن دورها شكرت الجمعية الرعاية والتي وان دلت تدل على المعاني الإنسانية التي تحملها هذه الرعاية. وفي نهاية الحفل فتح الباب لاستقبال التبرعات لحساب الجمعية من الخيريين الذين لبوا دعوة الإفطار.









