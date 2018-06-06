القيادي البطش: أين الأمة وعلماؤها من مواصلة عدونا استهداف القدس؟

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خالد البطش، أن القدس كانت وستبقى عاصمة الأمة الأولى، داعياً لأوسع مشاركة جماهيرية في "مليونية القدس" يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك في فعالية نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، للعلماء والدعاة في سياق التحشيد لـ"مليونية القدس" بمخيم العودة شرق مدينة غزة، بعد عصر اليوم الأربعاء.

وقال الشيخ البطش :"كانت القدس وستبقى وصية الإسراء في صدور العلماء والحفاظ".

ونوه إلى أن احتلال القدس، الذي داست فيه بساطير الإسرائيليين أرض هذه المدينة المباركة، حملت رسالة تقول للأمة جمعاء: ها نحن نحتل عاصمتكم المقدسة وقبلتكم الأولى، فأين الأمة وعلمائها؟.

وخاطب البطش علماء الأمة قائلا:" مازلنا نرى فيكم ما فعله العز بن عبد السلام .. مازلنا نرى بصبركم وجهادكم عبد الله بن المبارك، وعز الدين القسام، وهذه النماذج المشرفة للعلماء العاملين والمدافعين عن شرف الأمة".

وأضاف "ونحن على مقربة من قرية عمواس التي يسكنها أكثر من 20 ألفا من أضرحة الصحابة الفاتحين، أقول بأن هذه الأرواح الطاهرة تنادينا لنصرة القدس وتلبية ندائها".

واستطرد البطش :"اليوم علماؤنا يتنسمون عبير الوطن .. بئر السبع، اللد والرملة، وهم يؤكدون بأننا راجعون".

ونوه إلى أنه بعد 70 عاما على النكبة، شعبنا اليوم لم يمت، وهو يواصل بهمة وتضحية معركته.

وشدد البطش على دور العلماء في تصويب البوصلة فيما اعترى الأمة من قبلية وطائفية، وتصويب مسارها من التفتت، لافتاً إلى أن الأمة يكفيها ما أصابها.

ووجه البطش رسالة للعدو المحتل جاء فيها :"إن العلاقة التي تربطنا بك هي علاقة المقاومة، ولا اعتراف بشرعيتك على أرضنا".

وأشار إلى ان مسيرات العودة مستمرة بأدواتها السلمية لنقيم الحجة على المجتمع الدولي، الذي نتساءل: أين هو وشعبنا يتعرض لهذه المجازر المروعة التي لم يسلم منها صحفي أو مسعف أو امرأة؟.

وبين البطش أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي أمام جماهير شعبنا.