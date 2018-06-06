"هيئة مسيرة العودة" تشيد بإلغاء الأرجنتين مباراة كرة القدم مع الاحتلال

ثمنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قرار اتحاد كرة القدم الارجنتيني بإلغاء مباراة كرة القدم التى كانت دولة الاحتلال تريد تنظيمها فى مدينة القدس المحتلة فى محاولة منها لتوريط الأرجنتين فى تشريع الاستيطان الصهيوني فى مدينة القدس.

وطالبت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، بطرد دولة الاحتلال من عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وحرمانها من أية مشاركة رياضية دولية وتعبر الهيئة عن عظيم شكرها لكافة الجهات الفلسطينية والعربية والدولية وحركة المقاطعة الدولية BDS التى عملت كل ما يجب من اجل الدفع باتجاه الغاء المباراة التى ارادت منها دولة الاحتلال أهدافا سياسية بعيدة عن الرياضة الحقيقية.

ودعت الهيئة، كافة دول العالم الى معاقبة الاحتلال على جرائمه البشعة وعلى رأسها استمرار الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وقتل الفلسطينيين بدم بارد خاصة فى استخدام الرصاص الحي والقناصة فى مواجهة المتظاهرين العزل فى مسيرات العودة وكسر الحصار فى قطاع غزة مما تسبب في استشهاد ١٢٣ شهيدا منهم اثنان من الصحفيين واثنان من الطواقم الطبية وعدد كبير من الاطفال اضافة لجرح اكثر من عشرة الاف مواطن اننا فى الهيئة الوطنية.

وعبرت عن احترامها لكل الجهود الدولية فى مواجهة الاحتلال، مطالبة الجميع برفع الصوت عاليا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة فى الحرية والاستقلال والعودة.