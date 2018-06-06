الـ"BDS" تشكر الأرجنتين وميسي على إلغاء المباراة مع الاحتلال

توجهت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" بعد جهود بذلتها في الأرجنتين وإسبانيا، بالشكر لمنتخب الأرجنتين وإلى اللاعب ليونيل ميسي، بعد قرار إلغاء المباراة "الوديّة" مع إسرائيل، التي كان مقررا لها أن تجري يوم السبت، بعد حملة ضغوط استمرت لأشهر.

وبحسب بيان صحفي للحركة، اليوم الأربعاء، فإن النقابات الأرجنتينية انضمت إلى جانب منظمة "أمهات ميدان مايو" للنداء، كما تم تنظيم احتجاجات خارج نادي الأرجنتين لكرة القدم (AFA) في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس الأسبوع الماضي.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتجاجات وصلت مدينة برشلونة في اسبانيا، حيث استخدم مؤيدو الحقوق الفلسطينية وناشطو حركة المقاطعة BDS مكبرات الصوت خلال تدريب الفريق الأرجنتيني للمونديال، لتوصيل الرسالة مباشرة إلى اللاعبين.