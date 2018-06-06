نتنياهو يدافع عن قتل المتظاهرين وماي قلقة لسقوط ضحايا بغزة

حاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الدفاع عن الجرائم التي ارتكبها جيشه على حدود قطاع غزة مؤخرا.

وقال نتنياهو أن" التظاهرات التي تشهدها حدود قطاع غزة لم تكن سلمية وأنه سجل العديد من محاولات خطف الجنود الإسرائيليين والإضرار بالسكان".

وأكد نتنياهو خلال لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام محاولات اقتحام الحدود خلال المسيرات العنيفة". كما قال.

وأضاف "المشاكل في غزة تبدأ برغبة إيران الأساسية في تدمير إسرائيل وإحراق حقولنا ومحاولة اقتحام حدودنا لاختطاف جنودنا والإضرار بالمدنيين".

وتابع "نحن نفعل كل بوسعنا لمنع فقدان الحياة .. السبب في أن غزة تمر بأزمة إنسانية لأن حماس تحول الكثير من الموارد والإمدادات المدنية إلى الأنفاق الإرهابية". وفق إدعائه.

من جانبها قالت رئيسة الوزراء البريطانية أنها تشعر بقلق تجاه سقوط ضحايا في غزة خلال المسيرات السلمية.

وأكدت على اعتراف بلادها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن دون إيقاع خسائر في الأرواح والتصعيد عسكريا في غزة.

وأضافت "أريد أن نتحدث عن ضرورة تخفيف الوضع في قطاع غزة وكيفية العودة إلى حل الدولتين".