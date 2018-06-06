مطالبة "الاونروا" بتحمل مسؤولياتها بعد انتهاء عقد التحويلات الطبية الى مستشفى نابلس

حمّلت اللجان الشعبية للخدمات، واللجنة المركزة لمواجهة تقليصات الاونروا والقوى الوطنية في محافظة نابلس، وكالة الغوث الدولية، المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى، وذلك بعد انتهاء عقد التحويلات الطبية الموقع ما بين الوكالة ومستشفى نابلس التخصصي مع نهاية ايار الماضي.

واوضحت هذ اللجان والقوى في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، أن عقد التحويلات الى مستشفى نابلس قد انتهى قبل فترة وتم تمديده لنهاية شهر أيار المنصرم، وقد رفضت ادارة المستشفى تجديد العقد، مطالبة برفع النسبة إلى 40% على ما كانت عليه في السابق، وبالتالي فأن المستشفى لم يعد يستقبل الحالات المرضية كالولادة وغيرها.

وطالبت اللجان والقوى في بيانها وكالة الغوث بالعمل على انهاء هذا الموضوع باسرع وقت ممكن وعلاجه بالطرق الصحيحة وإيجاد بديل بالسرعة الممكنة لان حياة الناس لا تحتمل الانتظار في المراوغة والمماطلة، موضحة أن المشكلة لا تتعلق في اللاجئ الذي يعاني الأمرين بسبب الممارسات والتصرفات التي يقوم بها الاحتلال وإدارة وكالة الغوث بحقه، محذرة انها لن تعقف مكتوفة الأيدي اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني .