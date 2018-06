بيل جيتس: سأختار أحد هذه التخصصات إذا كان علي الالتحاق بالجامعة

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير "بيل جيتس" الإثنين إنه لو كان عليه اختيار كلية ليلتحق بها الآن لركز اختياراته على كل ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والطاقة والعلوم البيولوجية، واصفًا هذه التخصصات بـ"المجالات الواعدة حيث يمكن للمرء أن يحدث أثرًا كبيرًا".

وتأتي نصائح "جيتس" التي وجهها للشباب اليافع عبر تغريداته على "تويتر"، مدعومة بتجاربه الشخصية عبر مؤسسته الخيرية، حيث أكد أنه تابع بشكل مباشر للتقدم الملحوظ في ميكنة الوظائف والقضاء على الأمراض وتوفير مصادر طاقة بديلة للمناطق الأكثر فقرًا.

وأضاف: يجب على الشباب في سن الثامنة عشرة الانتباه، أنتم الآن تعرفون أكثر مما كنت أعرف وأنا بنفس عمركم، يمكنكم البدء بمكافحة عدم المساواة قريبًا سواء في الشارع أو العالم.

ونصح "جيتس" الشباب في مقتبل العمر بالاطلاع على كتاب "The Better Angels of Our Nature" الذي أصدره أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد "ستيفن بينكر" عام 2011 والذي يحاول من خلاله شرح سبب تراجع العنف والقسوة وازدهار السلام في العصر الحالي مقارنة بأي فترة سابقة من الوجود الإنساني، رغم الأخبار الصارخة المخالفة لهذه الرؤية.

وتابع "جيتس": هذا الأمر مهم، لأنه إذا كنت تعتقد أن العالم يتحسن، فأنت بحاجة لتحقيق تقدم لصالح المزيد من الناس وفي أماكن أخرى.

وليس من المستغرب أنه منذ نصيحة "جيتس" ارتفع الطلب على الكتاب من خلال "أمازون"، حيث تقدم في تصنيف المبيعات عبر الموقع بنسبة 605 آلاف في المائة حتى صباح الثلاثاء.