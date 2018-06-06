إصابة شابين برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

اصيب شابان ظهر اليوم، برصاص الاحتلال واحد بالقرب من دوار ملكة جنوب شرق مدينة غزة، والآخر بالقرب من حاجز بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه عدد من الشباب الذي اقتربوا من السياج الفاصل بالقرب من دوار ملكة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، فيما أصيب مواطن آخر بالقرب من معبر ايرز.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية، في قطاع غزة يوم 30 آذار (مارس) الماضي، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، حيث تم تدشين العديد من المخيمات على مقربة من الخط العازل الذي يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستشهد خلالها وعلى إثرها 116 متظاهرًا، إضافة لإصابة الآلاف.