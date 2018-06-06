مشاهد تحبس الأنفاس لإنقاذ درون من الهلاك!

نشرت قناة المستخدم "DaveSvorking" على يوتيوب مقطع فيديو يظهر مشاهد مؤثرة التقطتها كاميرا درون كاد أن يسقط في مياه إحدى البحيرات.

وكتب الملقب بـ "DaveSvorking" على الفيديو الخاص به معلقا: "لقد نفدت بطارية الدرون الخاص بي عندما طار إلى أعلى البحيرة".

ويظهر الفيديو الذي أخذ ينتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف بدأ الدرون بالهبوط بسرعة على سطح بحيرة، وكيف هرع إليه مالكه وقفز في البحيرة ليسبح باتجاه سقوطه المتوقع، وكأنه يحاول إنقاذ شخص مقرب من موت محتم.

كما تظهر تتمة الفيديو كيف استطاع الرجل التقاط الدرون لحظة وصوله إلى سطح البحيرة، وكيف يمسكه ويرجع به إلى الشاطئ سعيدا بإنقاذه.

ونشر الفيديو بتاريخ 4 يناير الجاري على يوتيوب، إلا أن المصدر لم يحدد المكان الذي جرى فيه الحادث.