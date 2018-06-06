القبض على 31 شخص للاشتباه بالمقامرة والافطار جهرا في رام الله



ألقت شرطة محافظة رام الله، اليوم الأربعاء، القبض على 31 شخصا داخل مقهى وسط مدينة رام الله للاشتباه بلعبهم القمار والافطار جهرا.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن "العديد من البلاغات من مواطنين محتجين وردت لغرفة عمليات شرطة رام الله تفيد بوجود عدد كبير من الاشخاص يلعبون القمار ويزعجون المواطنون وينتهكون حرمة الشهر الفضيل داخل مقهى".

وأضاف:" وعليه تم تحريك قوة من الشرطة وعند وصولها تبين بان 31 شخص تواجدوا داخل المقهى وتم احضارهم لمديرية الشرطة لسماع اقوالهم والتأكد من صحة البلاغات".

وبيّن ارزيقات أن "قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 يجرم من يلعب القمار سواء في مكان عام ام خاص، ويمنع انتهاك حرمة شهر رمضان بالحبس لمدة شهر او الغرامة ب 15 دينارا".

واضاف ارزيقات بان قيادة الشرطة حريصة كل الحرص على صيانة حقوق كافة المواطنين مهما كانت ديانتهم أو مشاربهم الدينية وفقا للقانون وتتعامل مع كافة البلاغات بشفافية وحتمية التأكد من صحتها دون المساس بحرية العبادة او التعبير عن الآراء.