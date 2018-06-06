كتائب الناصر: العدوان المستمر على غزة لا يمكن السكوت عليه

أكدت كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة لا يمكن السكوت عليه، وأن ما تحلت به المقاومة من حكمة وصبر طيلة الشهور الماضية هو أمر بالغ الأهمية.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو يوسف إن من يرد على القصف للمواقع واستهداف الشعب الفلسطيني قادر على ضرب الاحتلال برا وبحرا وجوا والوضول لأبعد مما وصلته الصواريخ في الجولة الأخيرة.

وأكدت الكتائب خلال مسير عسكري في إطار التجهيز والإعداد والتدريب في يوم القدس العالمي" أن مسيرات العودة المستمرة جاءت لتؤكد على الحقوق المشروعة للشعب باستعادة أرضه، فلا يظن العدو أننا سنتفرج على مشهد الدم المتواصل، فنحن ما وجدنا إلا لحماية الدم الفلسطيني وصون كرامة أهلنا وأعراضنا."

وحذر أبو يوسف الاحتلال من ارتكاب أي "حماقة" بحق المتظاهرين على الحدود، فأي مساس بشعبنا سيجدنا حاضرين بقوة، مضيفا" ما عاشه سكان المستوطنات في غلاف غزة من حالة رعب وخوف ومكوث في الملاجئ، قادرون على تكراره مرات ومرات حتى رحيلهم عن أرضنا إلى حيث جاؤوا."

وقال ابو يوسف ان ذكرى الخامس من حزيران واحتلال القدس والضفة وغزة هو يوم أسود في تاريخ الامة العربية والاسلامية، وأنه آن الآوان أن تعمل الأمة جادة من اجل تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها، مضيفا أنه لا تنازل عن شبر واحد من فلسطين مهما بلغت التحديات والمؤامرات.