اعتقال فلسطيني من حيفا داس علم إسرائيل تضامناً مع غزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً من قرية عرعرة في منطقة وادي عارة في المثلث الشمالي بتهمة دوس "العلم الإسرائيلي"، يوم الجمعة الماضي، في مظاهرة جرت في حيفا تضامنا مع قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه فتحت تحقيقا بعد أن تلقت بلاغا عن شريط فيديو يشاهد فيه عدد من المتظاهرين وهم يستولون على العلم من احدى المتظاهرات، ويلقون به على الأرض ويدوسون عليه.

وأضافت الجيش تم التحقيق مع المعتقل البالغ من العمر (23 عاما) بسبب الاشتباه في ازدراء العلم.

وفي شريط الفيديو الذي اعتمد عليه الجيش، شوهد متظاهر يرتدي الكوفية وهو ينتزع العلم الإسرائيلي من متظاهرة أخرى ويرميه على الأرض، وبعد ذلك مباشرة، بدأ متظاهر آخر بدوس العلم على صوت صيحات المتظاهرين الآخرين.