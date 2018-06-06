بدران: إعدام الشهيد التميمي عمل إجرامي سيدفع الاحتلال ثمنه

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران إن مشهد إعدام قوات الاحتلال الشهيد عز الدين التميمي هو عمل إجرامي فادح، لا يقدم عليه سوى جيش لدولة عنصرية تمارس القتل والإرهاب ضد شعب أعزل حر.

واعتبر بدران في تصريح له اليوم الأربعاء أن إعدام الشاب التميمي يأتي ضمن مسلسل كبير من الانتهاكات المنظمة التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا.

وأشار إلى أن الشاب التميمي كان أحد أبرز الناشطين في المقاومة الشعبية، داعيا الشباب المقاوم من كل الفصائل والتوجهات إلى مواصلة المقاومة وتفعيلها بكل أشكالها في وجه الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا.

وأكد بدران أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه المتتالية بحق شعبنا، ولن ترحمه مقاومتنا في الضفة التي سترد له الصاع صاعين.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى إطلاق يد المقاومة في الضفة المحتلة، والسماح للشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه في ظل عجزها التام عن حماية شبابنا من إعدامات الاحتلال.