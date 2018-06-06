جنرال "إسرائيلي" يطالب باحتلال قطاع غزة

قال القائد السابق للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الجنرال تسفيكا فوجل، إنه يجب الانتصار على "حماس" حتى لو كان الثمن كبيرًا.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن الجنرال قوله: "لقد جاءتنا حماس في السابق بالحجارة ثم (الانتحاريين) ثم بالصواريخ ثم اخترعنا القبة الحديدية وبنينا الأسوار، فجاؤونا من الأنفاق ومن الكوماندوز البحري، والآن جاؤونا بالطائرات الورقية.. إلى أين سنصل؟".

وأضاف قائلاً "هم يبتكرون كل جديد لقتلنا حتى نغادر البلاد، يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة وإنهاء حكم حماس ولكي يحدث ذلك يجب دراسة التاريخ".

وحوّل الشبان الفلسطينيين الطائرات الورقية إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها بالخيوط إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونجح الشبان مؤخرًا بإحراق آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الأحد، خصم قيمة التعويضات المُزمع تقديمها لمستوطنات الغلاف بفعل الحرائق المتكررة جراء الطائرات الورقية من فاتورة الضرائب الفلسطينية.

وكان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان قال إن 600 طائرة ورقية أطلقت من غزة تسببت في تدمير أكثر من 220 فدانًا من الأراضي الزراعية والغابات في جنوبي الكيان الإسرائيلي وتسببت في 650 حريقًا.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة النقب الغربي المحتل دانييل بن دافيد اليوم، إن الغابات والأراضي الزراعية التي تعرضت لنيران الطائرات الورقية في "غلاف غزة" بحاجة إلى 15 – 20 سنة لتعود لما كانت عليه.