ترامب يصادق على خطة توسيع الوجود العسكري الأمريكي في"إسرائيل"

صادق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على خطة لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في دولة الاحتلال، وفق ما أعلنته مصادر أمريكية في واشنطن.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن "هذه الخطة تهدف الى تحسين القدرات العسكرية لجيش الاحتلال في مواجهة ايران، حيث تتزايد احتمالات الصدام المسلح بين الجانبين، ومن المؤكد حين نشوب الحرب ان ايران ستوجه صواريخ بالستية للأهداف الإسرائيلية".

وسترسل الولايات المتحدة طائرات بوينغ كي سي 46 القادرة على تغذية الطائرات المقاتلة في الجو بالوقود (الارضاع الجوي) لزيادة مدى عملياتها.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفض ارسال مثل هذه الطائرات الى دولة الاحتلال، لمنعها من توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.