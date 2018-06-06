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منع المواطنين من إسعافه

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بعد إصابته بجروح خطيرة في النبي صالح برام الله

  • فلسطين اليوم
  • 09:55 - 06 يونيو 2018
رام الله رام الله
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شاباً، بعد إطلاق النار عليه وإصابته، في قرية النبي صالح في رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجريح، الذي أصيب برصاص الاحتلال.

ووفقاً لشهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب عز الدين عبدالحفيظ التميمي من مسافة أمتار قليلة، على الجزء العلوي من جسده.

وأضاف الشهود، أن الشاب أصيب في رقبته بجروح حرجة للغاية، بينما منعت قوات الاحتلال إسعافه.

وأوضحوا،  أن الاحتلال ترك الشاب ينزف على الأرض لمدة نصف ساعة ومنع إسعافه من قبل الأهالي، واعتقله وهو بحالة حرجة.

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