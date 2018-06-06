بالتزامن مع اعتكاف المصلين..مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى

جددت عصابات المستوطنين، اليوم الأربعاء، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة، ونفذت جولات فيه، وسط تواجد كبير للمصلين.

وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع اعتكاف المئات من المصلين داخل الأقصى، في الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ولفت مراسلنا الى أن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بتوقيف الحافلات المتوجهة الى القدس والتفتيش عن مواطنين لا يحملون هوية القدس لتوقيفهم وإبعادهم عن المدينة المقدسة، وهو الاجراء الذي يضاف إلى مهاجمتها حلقة ذكر للقرآن الكريم، واعتقالها 15 مُصلياً، بينهم 12 من سكان الضفة، وأبعدتهم في وقت لاحق عن القدس، فضلاً عن وضعها عراقيل أمام المصلين الوافدين الى الاقصى منذ مساء أمس، بهدف الاعتكاف برحابه الطاهرة.