يديعوت: "ميسي" اول من دفع الى إلغاء المباراة ونتنياهو غاضب

لاقى قرار المنتخب الارجنتيني إلغاء المباراة الودية مع فريق كرة القدم "الإسرائيلي" عضبا شديداً في "إسرائيل" فقد اتهمت وزيرة الرياضة "الإسرائيلية" "ميري ريغيف" منظمة مقاطعة "إسرائيل" الدولية -BDS: بأنها مارست تهديدات ضد فريق المنتخب الارجنتين.

وأشارت يديعوت ان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو هاتف الليلة مرتين الرئيس الارجنتيني "ماورسيو ماكري" لإقناع المنتخب الارجنتيني العدول عن قراره ولكن الرئيس الارجنتيني ابلغ نتنياهو بأنه لا يستطيع فعل ذلك فقرار المنتخب الأرجنتيني قرار مستقل ولا يستطيع فعل شيئا.

اما نجم الفريق الارجنتيني "غونسالو هيغفيان" فقال خلال مقابله مع تلفزيون ESPN تم اتخاذ القرار الصائب فلن نلعب في "إسرائيل" .

اما رئيس الفدرالية الفلسطينية في امريكا الجنوبية رفائيل ناصري فقال بأن نجم الفريق الارجنتيني "ليو ميسي" دفع شخصياً لإلغاء المباراة مع المنتخب "الإسرائيلي" كما كان خلف قرار الإلغاء كل من اللاعبين خافير ماسترينو والمدرب حورحوا سمباول وقال ناصري لن ننسى هذا القرار الذي يعتبر قرار انساني.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب هدد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحرق صوره، في حال خاض المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام المنتخب الاسرائيلي، المقرر عقدها يوم السبت القادم على ستاد "تيدي" في مدينة القدس.