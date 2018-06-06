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هآرتس: الطائرات الورقية الحارقة أكبر ورقة ضغط على "نتنياهو"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:35 - 06 يونيو 2018
الطائرات الورقة تحول سديروت إلى مساحة من السواد الطائرات الورقة تحول سديروت إلى مساحة من السواد
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ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن كميات الأطباق الورقية الحارقة التي أطلقت في الأيام الماضية من قطاع غزة وأدت لحرق آلاف الحقول الزراعية، أصبحت بمثابة ورقة ضغط  مركزها الرأي العام في "إسرائيل" للضغط على الحكومة "الإسرائيلية".

وأوضحت الصحيفة، أنه رغم هذا الضغط إلا أنه حتى اللحظة الحكومة "الإسرائيلية" متشبتة بمواقفها المتصلبة ضد حماس.

وقد صرح نتنياهو خلال لقاءه بالرئيس الفرنسي عمنويل ماكرون في باريس قائلاً:" هم حرقوا حقولنا أليس لدينا الحق للدفاع عن انفسنا، نحن نحاول صد تلك المسيرات بوسائل غير عنيفة ولكننا لم ننجح  فحماس تريدنا أن نقتل المزيد من الاشخاص". وفقاً لقوله.

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