معاريف: الكابينت" يدرس خطة "ملادينوف" لتخفيف الحصار عن غزة

كشفت صحيفة معاريف اليوم الأربعاء , وفقا لمصادر سياسية "إسرائيلية" بأن مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط "نيكولاي ملادينوف" يعد خطة كبيرة لبناء مصانع وبنية تحتية لإعادة اعمار قطاع من اموال سيتم تجنيدها من الدول المانحة.

ووفقا لمعاريف ان لم يطرأ اي تغير في اللحظة الاخيرة فالمجلس الامني المصغر في اسرائيل " الكابينت " سيبحث يوم الاحد المقبل خطة تم وضعها لتحسين الوضع في قطاع غزة لمنع حدوث ازمة انسانية في قطاع غزة .

وبينت معاريف انه سوف يطرح امام وزراء الكابينت عدة خيارات تشمل بحث الجزيرة الصناعية التي طرح فكرتها الوزير "يسرائيل كاتس" لتكن تلك الجزيرة بديلاً عن ميناء غزة ولكن الحديث هنا لا يدور عن الجزيرة الصناعية بل عن الخطة التي يقوم بإعدادها المبعوث "ملادينوف".

ووفقا للمصادر "الإسرائيلية" فالمبعوث" ملادينوف" يعمل دون توقف لإنجاز تلك الخطة والتي ترتكز في معظمها على الخطة التي وضعها الحاكم العسكري الاسبق المنسق الجنرال بولي موردخاي والحديث يدور عن اقامة مصانع وبني تحتية في قطاع غزة وايضا في سيناء بأموال يتم تجنيدها من المجتمع الدولي .

وأشارت معاريف ان المبعوث "ملادينوف" تربطه علاقات وطيدة مع شخصيات "إسرائيلية" من بينهم وزير الحرب افيغدور ليبرمان ولكن الموقف الشخصي لليبرمان بانه لا جدوي من اعادة بناء قطاع غزة ولكنه لن يقف حائلا امام خطة "ملادينوف".

ووفقا لخطة "ملادينوف" فالحظر الإسرائيلي " الفيتو" الذي فرضته "إسرائيل" ومنعت تحويل اموال قطرية لقطاع غزة فهذا الفيتو ستلغيه "إسرائيل" .

ومن جانب اخر فمن المتوقع ان يعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاحد، القادم علي وزراء الكابينت خطته لمنع حدوث ازمة انسانية في قطاع غزة .