الاحتلال يطلق سراح 9 مصلين ويمدد لآخرين ويعتقل 7 بالضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 7 مواطنين من القدس والضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محليّة إن الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من القدس، وهم: محمد خالد شيخة من حي رأس خميس قرب مخيم شعفاط، ومحمد عبيدو، ومنذر النجار من مخيم شعفاط.

ووثق ناشطون اعتقال الشاب حمزة القرعاوي من مخيم نور شمس شرق طولكرم، والشاب ثائر مرعي من بلدة بلعا، شرق المدينة، وكذلك رأفت دويري (22 عامًا)، وأحمد سمير أبو ذياب (19 عامًا) من قلقيلية.

وفي مدينة الخليل، داهم جنود الاحتلال منازل تعود لأسرى سابقين، منها منزل الشيخ فوزي الخطيب، وأنس زغير، رائد عاشور، هاشم أبو تركي، ومنزلي عبد الله وحاتم الجنيدي.

وفي ذات السياق، تنظر محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الأربعاء، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 3 فلسطينيين، فيما أطلقت سراح 9 بعد أن تم اعتقالهم صباح أمس الثلاثاء، في ساحات المسجد الأقصى، عقب تصديهم لاقتحامات المستوطنين.

والمعتقلون الذين مدد توقيفهم دون عرضهم على المحكمة هم أسد مفلح وأشرف حسونة وعز الدين زيود.

وأفاد رئيس لجنة اهالي الأسرى والمعتقلين أمجد ابو عصب أن شرطة الاحتلال أطلقت سراح 9 مصلين من الضفة الغربية ورحلتهم إلى الحاجز العسكري، فيما مددت توقيف 3 آخرين ليوم الأربعاء.

وأخلت الشرطة سبيل معتقلين مقدسيين عرف من بينهما كريم علقم، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما ودفع كفالة مالية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح الثلاثاء 15 مصليا من أمام المسجد القبلي بينما كانوا يرتلون القرآن الكريم، تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى.