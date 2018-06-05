زيت بذور الكتان لعلاج الإمساك

يشعر الإنسان بعدم الإرتياح نتيجة الإصابة بالإمساك، الذى يحدث لأسباب مختلفة منها تناول بعض الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والتي تضعف القولون، مما يجعل من الصعب دفع البراز، وتسبب هذه الصعوبة ضعف في عضلات الأمعاء، الأمر الذى يمكن علاجه بطرق طبيعية والتي نتعرف عليها في السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "positivehealthwellness". زيت بذور الكتان يساعد زيت بذور الكتان على علاج الإمساك، وذلك لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية والأحماض الدهنية أوميجا 3. ويعتبر زيت بذور الكتان من أفضل الزيوت المعدنية وذلك لاحتوائه على الفيتامينات A و D و E و K . ويساعد زيت بذور الكتان على تهدئة التهاب الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء.

ويمكن تناول زيت بذور الكتان بطرق مختلفة، مثل : - يمكن تناول زيت بذور الكتان، بطرق مختلفة مثل طحنه وإضافته إلى كوب ماء وشربه مرة واحدة في اليوم. - إضافته على الأطعمة. - نقع البذور في ماء مغلى مع إضافة سكر، وشربه مرة واحدة في اليوم .