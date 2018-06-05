انتصار فلسطيني... إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل

أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الأرجنتيني ألغى مباراته الودية مع إسرائيل، التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في مدينة القدس

وقالت القناة 14 العبرية إن "مباراة الأرجنتين وإسرائيل ألغيت بسبب ضغوط سياسية".

وأضاف القناة: " الأرجنتين ألغت وصول منتخبها إلى إسرائيل للعب مباراة ودية بسبب ضغوط سياسية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اللعبة في الخارج.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب هدد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحرق صوره، في حال خاض المباراة الودية مع منتخب بلاده أمام المنتخب الاسرائيلي، المقرر عقدها يوم السبت القادم على ستاد "تيدي" في مدينة القدس.