الرئيس الفرنسي يحرج نتنياهو: نقل السفارة أدى لقتل الفلسطينيين على أيديكم

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الرئيس الفرنسي، "عمنويل مكرون" التقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قصر الاليزيه في باريس.

و قال مكرون في ختام اللقاء:" لقد جرت بيني وبين نتنياهو نقاشات موسعة حول الوضع في المنطقة للحفاظ على استقرار الشرق الاوسط".

و أشار الى أن فرنسا بدورها ملتزمة كلياً "بأمن اسرائيل".

و أضاف: " أكدت لنتنياهو بأن الاتفاق النووي مع ايران هو غير كافي ولكنه افضل مما كان عليه الوضع قبل الاتفاق".

وردا على نقل السفارة الامريكية من "تل ابيب" للقدس، قال الرئيس الفرسي " إن نقل السفارة الامريكية للقدس أدى للقتل"، ملمحاً لقتل الفلسطينيين على حدود غزة.

واضاف قائلا: "نقل السفارة لم يكن احتفالا ولم يساهم في دفع السلام قدما".

اما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فقال: " ما ترونه في الاسابيع الماضية من مظاهرات على حدود قطاع غزة هي مظاهرات غير سلمية بل عنيفة، فهم يستخدمون المتظاهرين كدروع بشرية، فحماس تريد قتل الإسرائيليين".

و زعم نتانياهو أن تلك المسيرات تمولها وتنظمها حماس، و أنهم يريدون خطف جنود من قرب الحدود.

و قال: " هم حرقوا حقولنا اليس لدينا الحق للدفاع عن انفسنا، نحن نحاول صد تلك المسيرات بوسائل غير عنيفة ولكننا لم ننجح فحماس تريدنا ان نقتل المزيد من الاشخاص".