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الرئيس الفرنسي يحرج نتنياهو: نقل السفارة أدى لقتل الفلسطينيين على أيديكم

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:30 - 05 يونيو 2018
نتنياهو و ماكرون نتنياهو و ماكرون
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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الرئيس الفرنسي، "عمنويل مكرون" التقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قصر الاليزيه في باريس.

و قال مكرون في ختام اللقاء:" لقد جرت بيني وبين نتنياهو نقاشات موسعة حول الوضع في المنطقة  للحفاظ على استقرار الشرق الاوسط".

و أشار الى أن فرنسا بدورها ملتزمة كلياً "بأمن اسرائيل".

و أضاف: " أكدت لنتنياهو بأن الاتفاق النووي مع ايران هو غير كافي ولكنه افضل مما كان عليه الوضع قبل الاتفاق".

 وردا على نقل السفارة الامريكية من "تل ابيب" للقدس، قال الرئيس الفرسي " إن نقل السفارة الامريكية للقدس أدى للقتل"، ملمحاً لقتل الفلسطينيين على حدود غزة.

 واضاف قائلا: "نقل السفارة لم يكن احتفالا ولم يساهم في دفع السلام قدما".

اما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فقال: " ما ترونه في الاسابيع الماضية من مظاهرات على حدود قطاع غزة هي مظاهرات غير سلمية بل عنيفة،  فهم يستخدمون المتظاهرين كدروع بشرية،  فحماس تريد قتل الإسرائيليين".

و زعم نتانياهو أن تلك المسيرات تمولها وتنظمها حماس، و أنهم يريدون خطف جنود من قرب الحدود.

و قال: " هم حرقوا حقولنا اليس لدينا الحق للدفاع عن انفسنا، نحن نحاول صد تلك المسيرات بوسائل غير عنيفة ولكننا لم ننجح  فحماس تريدنا ان نقتل المزيد من الاشخاص".

 

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