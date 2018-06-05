حفل تأبين للشهيدة روزان النجار بمخيم العودة شرق خزاعة

شارك وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في حفل تأبين الشهيدة روزان النجار، الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، بمخيم العودة شرق خان يونس.

وأشرفت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار على الحفل، الذي حضره قيادات من كافة القوى والفصائل ولفيف من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة وابلا من قنابل الغاز السام على الجماهير التي احتشدت في المخيم لتأبين عروس العودة الشهيدة روزان النجار.

وأكد مسؤول الجهاد الإسلامي بمحافظة خان يونس يونس أبو العمرين، أن الحركة شاركت بقوة في حفل التأبين عرفانا منها بالدور الإنساني الكبير الذي كانت تؤديه زنبقة خان يونس الشهيدة روزان النجار.

وأوضح أن الشهيدة باتت أيقونة مخيمات العودة والعمل الإنساني، مشيراً إلى أن شعبنا يزخر بآلاف النماذج التي تحاكيها.

وشدد أبو العمرين على ضرورة العمل على كافة الصعد والمستويات لإيصال رسالة الشهيدة روزان لكافة أصقاع العالم، مشيراً إلى أنها كانت تنشد الحرية، وهي تؤدي عملها الملائكي.