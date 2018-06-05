ملحم: حل مشكلة كهرباء غزة بحاجة لضمانات

قال المهندس ظافر ملحم، إن سلطة الطاقة مستمرة في إمداد قطاع غزة بالمواد اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء في القطاع، وأضاف: "هناك امدادات يومية ومواد تذهب من سلطة الطاقة في رام الله إلى قطاع غزة".

وأوضح أنه بالرغم من إرسال الامدادات "لا نستطيع القول أن هذه المواد قادرة على حل مشكلة الكهرباء، لأن حل المشكلة ومعالجة مشكلة نقص الكهرباء في غزة بحاجة الى مشاريع استراتيجية، التي تحتاج الى استقرار سياسي واقتصادي في القطاع".

وتابع قائلاً: "هذه المشاريع الاستراتيجية تشكل إجراءات مالية مع بنوك تجارية ومؤسسات تمويلية وبحاجة الى ضمانات"، مشيراً الى أنه لا يوجد قدرة حاليا لتوفير هذه الضمانات.

ونوه ملحم الى أن أي مشروع بحاجة إلى تحسين الوضع المؤسساتي للشركات العاملة في قطاع الكهرباء، مثل شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مشيرا الى أن اجمالي ما تجبيه حاليا هو 16 مليون شيكل فقط من 77 مليون