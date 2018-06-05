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مضطرون لتأييد تلك المسيرات لحفظ ماء وجهنا

السلطة الفلسطينية: ايران تمول مسيرات غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:59 - 05 يونيو 2018
مسيرة يوم العودة فى ذكرى يوم النكبة ‫(1)‬ ‫‬.JPG مسيرة يوم العودة فى ذكرى يوم النكبة ‫(1)‬ ‫‬.JPG
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كشفت القناة العبرية العاشرة بأن السلطة الفلسطينية ابلغت الحكومة الفرنسية بأن ايران هي المسؤولة عن فعاليات مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

 ووفقا للقناة العاشرة،  فالسفير الفلسطيني في باريس  سلمان الرهفي التقى قبل اسبوعين مع مسؤول فرنسي كبير وقال له: " إن ايران هي من تمول  مسيرات العودة الكبرى، و أن السلطة أصبحت مجبورة لدعم تلك المسيرات لأنه لا يوجد اماها مبررا الا بتأييديها".

و قالت إن معظم المتظاهرين الآن يشاركون في المسيرة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة.

  وحسب اقوال السفير، فالسلطة الفلسطينية تدين الرد "الاسرائيلي" اتجاه المتظاهرين السلميين.

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