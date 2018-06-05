صور | رياضية خانيونس تختتم "بطولة الشهيد فادي أبو صلاح"

اختتمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي بطولة الشهيد فادي أبو صلاح لكرة القدم، وذلك أمس الاثنين، على ملعب النشامى شرق مدينة خانيونس.

وانطلقت فعاليات المباراة النهائية للبطولة بحضور مسئول اللجنة الرياضية في المحافظة الكابتن تيسير أبو سليسل ومسئول ملف المسابقات الكابتن معتز أبو غطوسة وأعضاء اللجنة الرياضية ، وحشد غفير من الجماهير.

وفي كلمة اللجنة الرياضية ألقاها أبو سليسل مرحبا بالضيوف الكرام، ومثمنا على دور اللجنة المشرفة على البطولة ونجاحهم في تنظيمها، إحياء للذكرى العطرة لشهداء مسيرات العودة الكبرى، على رأسهم الشهيد فادي أبو صلاح والشهيدة رزان النجار الذين قدموا أرواحهم فداء لكرامة الوطن وحريته.

وجمع نهائي البطولة بين فريقي الشهيد فادي أبو صلاح وأحباب الشهيد فادي أبو صلاح، حيث تمكن الأول من حصد لقب البطولة بالفوز في النهائي بنتيجة (4-0).

وفي الختام كرمت اللجنة المنظمة للبطولة الفريقين أصحاب المركز الأول والثاني، وبعض الجوائز الفردية لكل من هداف البطولة وأفضل لاعب وأفضل حارس.

















































































