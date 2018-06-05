وقائي نابلس يواصل اعتقال المهندس نافع صلاح للأسبوع الثاني

يواصل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اعتقال الأسير المحرر من سجون الاحتلال، المهندس نافع صلاح، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في قرية برقة، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

وداهمت قوة من الأمن الوقائي منزل المحرر صلاح قبل أكثر من أسبوع، وعاثت خرابا في محتوياته قبل أن تعتقل المهندس نافع وتقتاده إلى جهة غير معلومة.

وأفاد مصدر في الجهاد الإسلامي، بأن جهاز الوقائي قام بنقل المعتقل صلاح إلى المستشفى للعلاج جراء تردي وضعه الصحي بسبب تعرضه للتعذيب على يد المحققين.

وكان المهندس نافع صلاح أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أربع سنوات، وتعرض لاعتقالات سابقة على يد أجهزة أمن السلطة.

وتلاحق أجهزة السلطة في الضفة الغربية كوادر حركة الجهاد الإسلامي، في إطار الخدمات الأمنية التي تقدمها للاحتلال الإسرائيلي تحت ما يسمى بالتنسيق الأمني.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي مرارا وتكرارا قيادة السلطة في الضفة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتوقف عن ملاحقة كوادر المقاومة، إلا أن هذه المطالبات لم تجد طريقا نحو التطبيق من طرف أجهزة أمن الضفة.