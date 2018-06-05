"إسرائيل" ستضخ أنصاف شواقل للقطاع في إطار خطة دولية

كشفت إذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بأن "إسرائيل" ستضخ كميات كبيرة من عملية أنصاف الشواقل إلى قطاع غزة، وذلك من أجل تخفيف الاستخدام المالي اليومي في القطاع.

و زعمت الإذاعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة واسعة النطاق تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الحصار على المواطن البسيط داخل قطاع غزة.

و تشير الإذاعة إلى أن الحديث يدور عن خطة شاملة بمباركة كل من وزير الحرب ليبرمان ورئيس الأركان أيزنكوت، من أجل تخفيف الحصار عن مواطني القطاع.

وستقوم الأردن وفقا للخطة المذكورة بنقل مليون دينار أردني كاش، إلى قطاع غزة كما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال ملايين الدولارات الورقية "كاش" إلى قطاع غزة أيضا.

و ذكرت الإذاعة أن رئيس السلطة أبو مازن يعارض تطبيق هذه الخطة بشكل مطلق، كما أنه يضع الحواجز والعراقيل أمام تنفيذها.