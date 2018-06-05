الاحتلال سيقاضي حماس بسبب الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية

قالت القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" ستقاضي حماس بفعل الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.

ونقلت القناة عن رئيس الصندوق القومي اليهودي داني عطار، قوله: "سنقاضي حماس بسبب الأضرار البيئية التي ألحقتها بالغابات في غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية الحارقة".

وكانت القناة 14 العبرية، قالت: "إن ‏وزير المالية في حكومة الاحتلال ‎موشيه كحلون اجتمع أمس في ديوانه في القدس بنظيره الفلسطيني ‎شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية ‎حسين الشيخ".

وأوضحت القناة أن الطرفان درسا "استمرار إطلاق الطائرات الورقية من ‎غزة ومسألة خصم حجم الأضرار من المستحقات الضريبية ومسائل مصرفية أخرى".