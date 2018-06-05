اندلاع 8 حرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل طائرات ورقية

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال "الإسرائيلي" أن ثمانية حرائق اندلعت منذ صباح يوم الثلاثاء، في أحراش وحقول المستوطنين بالمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من غزة.

وذكرت القناة 14 العبرية أن حريقًا اندلع قبيل الظهر في حقول مستوطنة "نتيف هعسراه" شمال قطاع غزة بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة.

وأفادت أيضًا باتساع رقعة انتشار حريق شب قرب كلية "سابير" في كيبوتس "نير عام" قرب مستوطنة "سديروت" بفعل طائرة ورقية حارقة.

وعصر اليوم، اندلاع حريق بأحراش موقع "كيسوفيم" العسكري شرق خان يونس بفعل بالونات حارقة، كما اندلع حريق كبير أيضًا بأحراش موقع عسكري "إسرائيلي" شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة بفعل طائرة ورقية حارقة.

ونجح الشبان مؤخرًا بإحراق آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الأحد، خصم قيمة التعويضات المُزمع تقديمها لمستوطنات الغلاف بفعل الحرائق المتكررة جراء الطائرات الورقية من فاتورة الضرائب الفلسطينية.