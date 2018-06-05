الهيئة الوطنية لتطوير الرياضة في فلسطين تعقد اجتماعها الثاني

عقدت الهيئة الوطنية لتطوير الرياضة في فلسطين، اجتماعًا لها، امس الإثنين، برئاسة اللواء جبريل الرجوب، رئيس اتحاد الكرة.

وحضر الاجتماع، الأمين العام للاتحاد، عمر أبو حاشية، والمدير التنفيذي فراس أبو هلال، ومدير الدائرة الفنية بالاتحاد، عبد الناصر بركات، إضافة إلى مدير دائرة الحكام، حسام الحسيني.

وناقش المجتمعون، العديد من القضايا، بناء على التوصيات التي اتخذت في الاجتماع السابق، والذي عقد الأربعاء الماضي.

وقدم بركات، العديد من المقترحات والتصورات، بناء على ما كُلف به في الاجتماع السابق، وتمحورت حول الدائرة الفنية، والتي من مهامها، صناعة اللاعب ومراجعة القوانين واللوائح.

يذكر أن الهيئة الوطنية لتطوير الرياضة في فلسطين، تتكون من المجلس الأعلى للشباب والرياضية، اللجنة الأولمبية الفلسطينية، إضافة لاتحاد كرة القدم.