لاعب ألماني يوجه رسالة لمشجعيه بعد استبعاده من المونديال

وجَّه الألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، رسالة إلى محبيه، ومشجعيه، عقب استبعاده من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكتب ساني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" الثلاثاء: "شكرًا جزيلاً لكل شخص على رسائل التشجيع، التي وصلتني أمس، واليوم".

وأضاف: "أنا حقًا محبط جدًا بسبب عدم المشاركة في كأس العالم، لكن عليَّ تقبل هذا القرار.. أعدكم أنَّني سأعود أقوى، وأتمنى النجاح للمنتخب الألماني، وتحقيق اللقب".

واستعبد يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، ساني من القائمة النهائية للمانشافت، والتي ستشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.