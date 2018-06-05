كلحون يجتمع مع حسين الشيخ وشكري بشارة لبحث طائرات غزة الحارقة

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن ‏وزير المالية في حكومة الاحتلال ‎موشيه كحلون اجتمع أمس في ديوانه في القدس بنظيره الفلسطيني ‎شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية ‎حسين الشيخ.

وأوضحت القناة أن الطرفان درسا "استمرار إطلاق الطائرات الورقية من ‎غزة ومسألة خصم حجم الأضرار من المستحقات الضريبية ومسائل مصرفية أخرى".

وكان رئيس السلطة محمود عباس تلقى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، هنأه فيه لمناسبة حلول شهر رمضان، وبتماثله للشفاء.

من جهته، شكر عباس، رئيس الكيان الإسرائيلي على هذا الاتصال، بحسب وكالة أنباء السلطة الرسمية "وفا".

وأدخل عباس (82 عامًا) المستشفى الاستشاري في رام الله، قبل نحو أسبوعين، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، مكث على إثره عدة أيام لتلقي العلاج بالمستشفى.