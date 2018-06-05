"قافلة أميال من الابتسامات" تصل معبر رفح

وصلت قافلة أميال من الابتسامات، عصر اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث كان في استقبالها اللجنة الحكومية لكسر الحصار برئاسة د.عصام يوسف

ومن المقرر أن يدخل الجزء الأول من القافلة خلال اليوم، بينما يدخل الجزء الثاني يوم غدٍ الأربعاء.

وتتكون القافلة من 26 شخصاً، ينتمون ل 7 جنسيات عربية ودولية، ويحملون مساعدات طبية وإنسانية لتخفيف حدة الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتعتبر أميال من الابتسامات 34 بمثابة الأولى من نوعها بعد توقف قدوم القوافل لقطاع غزة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة في 2014م.

ويثمِّن رئيس الحكومية لكسر الحصار علاء الدين البطة هذه المبادرة الطيبة من منظمي القافلة، ويأمل منهم الاستمرار في تشكيل قوافل أخرى لكسر الحصار عن غزة، كما يدعو أحرار العالم لزيارة غزة والمشاركة في كسر الحصار عنها.

ويتوجه رئيس اللجنة الحكومية بجزيل الشكر للسلطات المصرية، لتسهيل عبور القافلة من خلال معبر رفح البري، ويأمل منها تسهيل عبور قوافل أخرى، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة في العام ال13 للحصار على غزة.