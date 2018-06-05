مسؤول قضائي: سنفصح عن تفاصيل التحقيقات مع نتنياهو قبل أي انتخابات

قال مسؤول قضائي إسرائيلي رسمي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإفصاح عن جميع المعلومات بشأن التحقيقات التي تجري مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجمهور قبل إجراء أي انتخابات في حال تقرر إجرائها.

وأوضح شلومو لمبرغير وهو نائب المدعي العام للشؤون الجنائية خلال حديث أمام لجنة الشفافية في الكنيست، أنه سيتم نقل جميع المعلومات بشأن التحقيقات في الملفات الثلاثة (1000 – 2000 – 4000) إلى مكتب المدعي العام للإطلاع على التفاصيل كاملة قبل إجراء أي انتخابات بهدف إطلاع الجمهور عليها.

وأضاف "في حال تقرر إجراء انتخابات فإننا سنكون أمام جهد كبير لكشف المعلومات أمام الجمهور"، مشيرا إلى ضرورة تعجيل التحقيقات قدر الإمكان قبل أي انتخابات.