ريال مدريد يرشح مدربا جديدا لخلافة زيدان

أبدى فريق ريال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، خورخي جيسوس، من أجل تعويض رحيل الفرنسي، زين الدين زيدان، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إسبانية.

وكان زيدان، قد استقال من تدريب ريال مدريد، يوم الخميس الماضي، بعد أيام قليلة من حصده لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، أمس الإثنين، إنَّ جيسوس ضمن دائرة المرشحين لخلافة زيدان، في الموسم المقبل.

ويملك جيسوس، سجلاً تدريبًا جيدًا حيث حقق 3 ألقاب بالدوري البرتغالي، و5 في كأس البرتغال، ولقب وحيد في السوبر البرتغالي.

وأبرزت الصحيفة، أنَّ ريال مدريد، لن يُواجه مشكلات في الحصول على خدمات جيسوس من سبورتينغ لشبونة.

يذكر أنَّ خيسوس، مرشح بقوة لقيادة فريق الهلال السعودي في الموسم المقبل، بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ تعاقده مع سبورتينغ لشبونة.