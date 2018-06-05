مدرب تونس: سنلعب بندية من أجل الوصول لأبعد مدى

شدد مدرب منتخب تونس، نبيل معلول، على أن "فريقه سيلعب بندية أمام منافسيه الأقوياء بالمجموعة السابعة، على أمل بلوغ الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم المقررة في روسيا بعد أيام".

وستواجه تونس التي تشارك للمرة الخامسة في تاريخها بنهائيات كأس العالم مهمة صعبة بالمجموعة السابعة عندما تلعب أمام إنجلترا وبلجيكا وبنما.

وقال معلول لوسائل إعلام "نعمل على تجهيز منتخب قادر على تشريف كرة القدم التونسية والعربية".

وأضاف "سنعتمد أسلوبنا المعهود وسنلعب دون مركبات (عقد) أمام منتخبات كبيرة وسنحاول فرض سيطرتنا".

وتابع "سنحاول بلوغ أبعد مدى في البطولة ولن ندخر جهدا لنكون في مستوى تطلعات الجماهير التونسية السعيدة بمستوى الفريق في الفترة الأخيرة".

وأكمل "نحن الآن في الفترة الأخيرة من التحضيرات وهي أبرز مرحلة سنحاول خلالها أن يكون اللاعبون على أتم الاستعداد لدخول المونديال".

وأردف "شغلنا الشاغل أن نوصل كل اللاعبين على نفس المستوى من الجاهزية البدنية.. فالكل يعلم أن عناصر المنتخب لم تكن على نفس المستوى من الجاهزية مع انطلاق التحضيرات".

وحول اختياره لقائمة الــ23 لاعبًا في مونديال روسيا قال نبيل معلول "الاختيار كان صعبا للغاية لأن كل اللاعبين أظهروا روحا كبيرة وأظهروا استعدادات رائعة سواء في معسكر تونس أو معسكر البرتغال أو معسكر سويسرا".

وواصل "آمل أن اكون قد وفقت في اختيار الـ23 لاعبًا الذين سيمثلون تونس في المونديال".

وأضاف "هناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا وعلى عاتق اللاعبين أشعر أن الضغوط ارتفع نسقها وبإذن الله سنفرح الجماهير التونسية التي تعيش على وقع النشوة منذ سنة".

وبشأن مباراة إسبانيا الودية المقرر إقامتها يوم 9 حزيران/يونيو في روسيا قال مدرب تونس "سنخوض اللقاء بكل ندية أمام منتخب قوي لم يعرف الهزيمة في 20 مباراة متتالية".

وتطور مستوى منتخب "نسور قرطاج" منذ تولي معلول قيادته خلفا للبولندي هنري كاسبرزاك قبل عام وقاده للظهور مجددا في كأس العالم بعد غيابه عن بطولتي 2010 و2014.

وقدم منتخب تونس صاحب المركز 14 بتصنيف الفيفا أداء مبشرا في مبارياته الإعدادية لكأس العالم عبر الفوز 1-0 على إيران وكوستاريكا والتعادل 2-2 مع البرتغال وبنفس النتيجة أمام تركيا.

وينتظر أن يضع معلول اللمسات الأخيرة في استعداداته للحدث الكروي العالمي عندما يخوض آخر اختباراته الودية بمواجهة إسبانيا يوم السبت المقبل.

وتبدأ تونس مبارياتها بمواجهة إنجلترا يوم 18 من الشهر الجاري قبل مواجهة بلجيكا ثم بنما، وسبق لتونس التأهل إلى نهائيات كأس العالم أربع مرات سابقا أعوام 1978 و1998 و2002 و2006.