ترامب: أستطيع منح نفسي "العفو الرئاسي" في قضية التدخل الروسي

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين "حقه المطلق" في أن يطبق على نفسه قانون العفو الرئاسي رغم أنه أضاف في تغريدة أنه لم يرتكب أي خطأ، وذلك في إشارة إلى التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب على تويتر "كما أكد العديد من خبراء القانون، لدي الحق المطلق في العفو عن نفسي، لكن لماذا سأقوم بذلك إذا لم ارتكب اي خطأ؟".

وأضاف "في هذا الوقت، حملة الاضطهاد مستمرة بقيادة 13 من الديمقراطيين الغاضبين جدًا، حتى انتخابات منتصف الولاية، وذلك في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016.

وفي تغريدة ثانية، اعتبر ترامب أن تعيين المدعي الخاص روبرت مولر لترؤس هذا التحقيق، بناء على قرار من وزارة العدل، هو "غير دستوري". وأضاف أنه رغم ذلك "نمضي في الأمر لأنني لم اقم باي أمر سيء بخلاف الديمقراطيين".

والأحد، تناول رودي جولياني أحد محامي ترامب إمكانية أن يعفو الرئيس عن نفسه مثيرًا موجة من الردود الغاضبة والتحذيرات شملت حتى المعسكر الجمهوري.

وقال جولياني أن من حق الرؤساء "على الأرجح" العفو عن أنفسهم، مع تأكيده أن ترامب لا ينوي القيام بذلك وإقراره بأن التداعيات السياسية لقرار مماثل يمكن أن تكون كبيرة.