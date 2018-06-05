إيران تعلن زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم

قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن طهران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، ببدء عملية زيادة قدرة مفاعلاتها على تخصيب اليورانيوم.

ولفت كمالوندي وفقا لوكالة "سبوتنيك" إلى أن إيران ستعلن، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عملية زيادة القدرة على إنتاج، سادس فلوريد اليورانيوم، ستبدأ اليوم الثلاثاء 5 يونيو / حزيران.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران لديها القدرة على تسريع قدرة أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران خفضت نسب تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي في مفاعلاتها النووية، عقب توقيع الاتفاق النووي مع أمريكا والدول الكبرى عام 2015، لكن الاتفاق أصبح مهددا بالانهيار عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 8 مايو / أيار الماضي.

وأعلن ترامب أيضا فرض عقوبات جديدة على طهران، سيتم استئنافها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.