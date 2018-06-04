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رياضية الجهاد تختتم بطولة شهداء العودة الرمضانية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:46 - 04 يونيو 2018
اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الاسلامي اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الاسلامي
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اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي عصر اليوم، بطولة شهداء العودة الرمضانية، على أرض ملعب نادي الشجاعية بمدينة غزة.

وشارك في البطولة الكروية التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك 10 فرق رياضية ممثلة عن مناطق محافظة غزة.

وشهدت المباراة النهائية التي جمعت بين فريق منطقة الزيتون وفريق منطقة التركمان منافسة قوية بين الفريقين للحصول على لقب البطولة.

وانتهت البطولة بفوز فريق منطقة التركمان على نظيره فريق الزيتون بهدفين مقابل واحد.

وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق الحاصلة على لقب البطولة والفريق الحاصل على المرتبة الثانية.

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