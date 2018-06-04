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شهاب: الإجراءات العقابية على غزة لا مبرر لها ومن اتخذها مجرد من القيم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:43 - 04 يونيو 2018
داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي
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قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب :" إن إصرار السلطة على بقاء العقوبات على قطاع غزة وملاحقة الموظفين في قوت أطفالهم بالخصومات ، ليس له مبرر.

وأضاف شهاب في تصريح مقتضب، أن الإجراءات العقابية ظالمة وتأتي في سياق حصار الشعب الفلسطيني. مؤكداً أن الذين اتخذوا هذا القرار تجردوا من كل القيم الوطنية والأخلاقية.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية منذ شهر أبريل من العام الماضي (2017) اتخذت اجراءات عقابية ضد قطاع غزة، من بينها خصم رواتب موظفيها في قطاع غزة، وبعد عام في ابرايل من العام الحالي زادت نسبة الخصم لتصل النصف، علماً أن أكثر من 85% من موظفي السلطة مقترضين وما يصرف لهم تذهب للبنوك.

وخلفت إجراءات السلطة واقعاً اقتصادياً كارثياً في قطاع غزة، يدفع ثمنه الأطفال والمرضى.

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