مخابرات السلطة تعتقل اثنين من كوادر الجهاد الإسلامي في طولكرم

اعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، اثنين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي على خلفية إقامة إفطار جماعي لعائلات الشهداء والأسرى أمس الأحد، الأمر الذي اعتبرته الحركة سياسة غير وطنية تخدم أجندة الاحتلال.

وقال مصدر في الجهاد الإسلامي، إن قوة من جهاز مخابرات السلطة في طولكرم اعتقلت الأسير المحرر علاء الشبراوي، من مخيم نور شمس، والأسير المحرر فؤاد القد، من قرية دير الغصون بعد أن أشرفا أمس على إقامة إفطار جماعي لعائلات عدد من الشهداء والأسرى.

وعدّت حركة الجهاد الإسلامي على لسان مصدر مسئول، هذه السياسة "سياسة غير وطنية ترتهن لمصالح العدو"، مطالبة بتحرك الفصائل ووقف تغول الأجهزة الأمنية وقمعها للحريات العامة .

وتساءل المصدر: هل ضاقت السلطة ذرعا بأي ذكر للشهداء والأسرى وتكريم ذويهم إلى هذا الحد؟".

ووصفت الحركة ما يجري في الضفة من قمع وملاحقات بالحصار الذي يستهدف الحركة الوطنية ، وبأنه الوجه الآخر لحصار غزة والتضييق عليها، مشيرة إلى أن المستهدف في الحالتين هو المقاومة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في مختلف محافظات الضفة الغربية ملاحقة كوادر الجهاد الإسلامي، واعتقالهم لفترات مختلفة، في إطار سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.