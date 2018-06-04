خامنئي: سنردّ على كل صاروخ من العدو الصهيوني بعشرة صواريخ

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "العدو بات يعلم أنه إذا استهدف إيران فإنه سيتلقّى عشرة صواريخ عن كل صاروخ يطلقه"، مذكّراً أن "صواريخ الأعداء كانت تطال كل المدن الإيرانية في الماضي".

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الخميني، رأى خامنئي "أن إيران باتت القوة الصاروخية الأولى في المنطقة، معتبراً أن التطوّر على المستوى النووي يشكل فخراً للعلم في إيران".

ولفت خامنئي وفقا "لقناة الميادين" إلى "أن أعداء بلاده يحاولون الضغط عليها اقتصادياً للسيطرة عليها، مؤكداً أن هذا الضغط لن يحقق أهدافه، وأشار إلى أن أهداف العدو هي السيطرة على إيران وبلدان المنطقة".

وتابع "الشعب الإيراني لن يقبل أن تُفرض عليه عقوبات ويُمنع من استخدام الطاقة النووية".

المرشد الإيراني شدد على "أن بلاده تقف إلى جانب المظلومين في فلسطين وتدعم دول محور المقاومة مثل سوريا، ورأى أن المشاركة الشعبية في يوم القدس العالمي نهار الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ستكون أكثر حضوراً".

وقال المرشد "إن يوم القدس أمر مهم وهو خطوة على طريق الدفاع عن الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد".