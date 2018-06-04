وفد فلسطيني يعزي وزير المالية الإسرائيلي بوفاة والدته في القدس

كشفت مصادر "إسرائيلية" أن وفداً فلسطينياً يضم وزير المالية شكري بشارة، ورئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وشخصية ثالثة لم تسمها، توجهوا اليوم الاثنين لمدينة القدس المحتلة لتقديم واجب العزاء لوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون بوفاة والدته.

وذكرت المصادر أن الوفد الثلاثي قدّم العزاء لوزير المالية "الإسرائيلي", علما أن والدة الوزير "الإسرائيلي" توفت الأسبوع المنصرم.

تأتي هذه الزيارة في ظل الأوضاع العصيبة التي تشهدها الساحة الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية الجسمية بحق الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذين يتظاهرون سلمياً، للمطالبة بحق العودة، وكسر الحصار عن غزة، حيث استشهد بنيران الاحتلال منذ 30 آذار مارس الماضي نحو 120 فلسطينياً، آخرهم الممرضة المتطوعة روزان النجار شرق خانيونس التي استهدفها جيش الاحتلال وهي ترتدي الزي الطبي.