54 مريضا من غزة  استشهداوا جراء منعهم من تلقي العلاج من قبل الاحتلال

جرت مساء اليوم جلسة عاصفة في الكنيست بين النائبة العربية حنين زعبي واعضاء إسرائيليين في الكنيست الإسرائيلي وناقشت الجلسة وضع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وتغيب عن الجلسة جميع ممثلي الحكومة الإسرائيلية ولكن حضر الجلسة عضو الكنيست ميراف بن اري من حزب كولانو ونحمان شاي من حزب المعسكر الصهيوني

وخلال النقاش اتهمت النائبة حنين زعبي الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب من خلال منعها من سكان القطاع لتلقي العلاج قائلة "إسرائيل تفضل أن يموت سكان قطاع غزة موتا بطيئا " وقد أثارات تصريحات زعبي غضب أعضاء الكنيست اليهود .

ولكن مندوبي منظمة أطباء من اجل حقوق الإنسان عرضوا تقريرا اثبت مدي الأزمة الطبية التي تمر بها مستشفيات قطاع غزة.

ووفقا للتقرير " فلا يوجد في غزة علاج لمرضي السرطان والعلاج بالكيماوي يتم بشكل جزئي فقط بسبب نقص الأدوية والعمليات الجراحية لإزالة الأورام قليلة جدا بسبب نقص المعدات الطبية وان 54 مريض من غزة استشهدوا بعد ان طال انتظارهم للحصول علي تصاريح دخول من الجيش الإسرائيلي للعلاج داخل إسرائيل او مستشفيات في الضفة الغربية.