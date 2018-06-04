نتنياهو لميركل: غزة مخنوقة من حماس وعباس وليس بسبب الحصار الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقاءه بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن "إسرائيل" تدرس كيف يمكن أن تمنع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن الأزمة الاقتصادية في غزة سببها إنفاق حركة حماس الأموال على بناء الأنفاق، مدعياً أن ما أنفقته على بناء الأنفاق من أموال يمكن أن يبنوا في تلك الأموال أبراج سكنية، كما اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن غزة تختنق اقتصاديا لأن حماس أرادت أن ينفجر غضب سكان القطاع على الجدار الفاصل مع إسرائيل، زاعماً ان غزة مخنوقة من حماس وليس من "إسرائيل".

وتطرق نتنياهو لظاهرة الأطباق الورقية الحارقة قائلا " أنه أعطي تعليماته للجهات الإسرائيلية المختصة لاستقطاع أموالاً من أموال العائدات الفلسطينية لدفعها تعويضات لمزارعي مغلف غزة.

وقال أن جيش الاحتلال يعكف علي تطوير وسائل تكنولوجية لإفشال ظاهرة الأطباق الورقية الحارقة.