رئيس البرلمان المصري يكشف عن مصدر الفساد في مصر

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أمس الأحد، أن الدعم العيني هو بوابة الفساد في مصر وما حدث في وزارة التموين عقب القبض على المسؤولين المرتشين دليل على ذلك.

تقوم الحكومة المصرية حاليا ببيع عدد من السلع بأسعار مدعمة للمستهلك تسمى بـ"الدعم العيني" وعلى رأسها المشتقات البترولية (البنزين والديزل والمازوت والغاز) والكهرباء والخبز وبعض السلع التموينية.

ووصلت تكلفة هذا الدعم إلى 145.8 مليار جنيه في موازنة 2012/2013 بما يوازي 37% من إيرادات الدولة الإجمالية، دون احتساب بقية المنح والمزايا الاجتماعية وتكلفة دعم قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد مثلما فعلت بعض الدول لكن أيضا هناك تشريعات أخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة.

ويرى البعض أن آلية الدعم الحالية في مصر "الدعم النقدي" يصل جزء كبير منه لغير مستحقيه وأن هناك قدرا من العشوائية في التوزيع.