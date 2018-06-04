أمانو: إيران ملتزمة بالكامل بالاتفاقية النووية

أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو التزام إيران الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي.

وقال أمانو في تقرير وجهه لمجلس إدارة الوكالة اليوم الاثنين: "نواصل مراقبة عدم توجيه المواد النووية، التي أعلنت عنها إيران وفقا لاتفاق الضمانات، إلى أغراض أخرى، وكذلك نواصل عمليات التحقـق من عدم وجود مواد نووية أخرى غير مسجلة لدى إيران."

وأضاف أمانو: "الوكالة لا تزال ترصد وتراقب التزام إيران بكافة تعهداتها في مجال الطاقة النووية، وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، بناء على طلب مجلس الأمن الدولي."

ونوه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقريره السابق الذي أفاد فيه بأن الوكالة قد وصلت إلى كافة المنشآت والمرافق الإيرانية التي طالبت بها.

وختم أمانو قائلاً: "تعاون إيران الفعال بميعاده في تقديم مثل هذا الوصول سيسهم لاحقا في ترسيخ الثقة وتنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية."

وكانت أول جلسة للجنة المشتركة المكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الإيراني من دون الولايات المتحدة قد عقدت في 25 مايو الماضي بفيينا، وناقشت اللجنة خلالها سبل تنفيذ وإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.

وأكد جميع المشاركين في الجلسة تمسكهم بالتعهدات وفقا للاتفاق النووي الإيراني، كما أكد أمانو وفاء إيران بكافة التزاماتها، مشيرا إلى أن الوكالة ستسترشد بولايتها المتمثلة في رصد ومراقبة تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة.